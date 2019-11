Es waren die späten 60er-Jahre, als mein Vater als 19-Jähriger seine ungarische Heimat Csongrad verließ, um in der damaligen DDR als Austauscharbeiter im Möbelwerk Zeulenroda eine gewisse Zeit zu arbeiten und zu lernen. In dieser Zeit lernte er meine Mutter kennen und aus einem Jahr wurde die Zeit bis heute.

Auch kein Allgemeinwissen: Rumänisch Bildrechte: imago/INSADCO

Wie viele Vertragsarbeiter aus den damaligen osteuropäischen Staaten, Vietnam oder Kuba musste er sich erst mit der Lebensweise in einem fremden Land mit fremder Sprache vertraut machen.



Was half ihm in dieser Zeit, die deutsche Sprache zu erlernen? Er war mehr oder weniger gezwungen, Deutsch zu lernen. Betriebliche oder sonstige Angebote gab es für ihn damals nicht – "learning by doing" war angesagt. In seiner Familie und im Arbeitsumfeld fand er reichlich Unterstützung und die fremde Sprache lernte sich wie von selbst.