Die Thüringer Grünen hatten sich bereits in ihrem Programm zur Landtagswahl 2019 gegen eine weitere Subventionierung des Flughafens Erfurt-Weimar ausgesprochen, auch vor dem Hintergrund der verbesserten Anbindung der Landeshauptstadt durch die ICE-Trasse. Fraktionschefin Astrid-Rothe Beinlich hatte am Donnerstag erklärt, sie könne sich auf dem Flughafen-Areal unter anderem ein Wohngebiet vorstellen, da die Fläche bereits sehr gut per Straßenbahn an die Stadt angebunden sei. Die Grünen-Abgeordnete Laura Wahl brachte einen möglichen Solarpark ins Spiel.