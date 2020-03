Kritik an geplanter Heimspielstätte Diskussionen um RWE-Stadion

Der Verein FC Erfurt Nord kritisiert die Wahl der möglichen neuen Heimspielstätte des FC Rot-Weiß Erfurt. Das Stadion an der Grubenstraße ist laut Vereinssprecher Georg Leonhardt bereits ausgelastet. Sowohl die Männer, als auch die Jugendmannschaften von Erfurt-Nord spielen in dem Stadion und auch die Erfurter Kickers tragen ihre Spiele in der Grubenstraße aus.

Das Stadion an der Grubenstraße in Erfurt. Hier soll Rot-Weiß Erfurt zukünftig einen Großteil seiner Heimspiele austragen. Bildrechte: MDR/Dirk Reinhardt