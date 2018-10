Erfurt: Sanierung des Dom-Portals kostet 1,6 Millionen Euro

So fehlen dem Teufel die Hörner und dem Erzengel einige Fußzehen. Wie dramatisch die Situation am Triangelportal wirklich ist, hat sogar Dombaumeister Andreas Gold überrascht. Teile des Portals müssen nun Stein für Stein ab- und wieder aufgebaut werden. Der rund 700 Jahre alte zweigeschossige Portalvorbau aus Sandstein habe im Laufe der Jahrhunderte vor allem durch Feuchtigkeit, Wasser und Temperaturschwankungen stark gelitten, teilte das Bistum Erfurt am Freitag mit. An dem gotischen Vorbau mit den zwei doppeltürigen Portalen und den 36 filigran gearbeiteten Apostel- und Jungfrauenfiguren haben sich nach Angaben des Dombaumeisters feine Risse gebildet, teilweise lösten sich bereits Steinfragmente.

Das 1330 errichtete, mehr als 30 Meter hohe Portal war zuletzt im 19. Jahrhundert komplett restauriert worden. Die dabei eingesetzten Eisenanker sind laut Bistum inzwischen Teil des Problems, da sie rosten und so für Verfärbungen und Schädigungen an den Figuren sorgen. Teilsanierungen wie in den 1970er- und 1980er-Jahren reichen nach Einschätzung der Bauexperten nicht mehr. Wie Gold sagte, gibt es keine Alternative zur Totalsanierung. Die Skulpturen sollen einzeln abgenommen und in eine Werkstatt gebracht werden. Bereits im vergangenen Herbst war ein Stück am Portal herausgebrochen und heruntergefallen. Daraufhin hatte eine Firma das gesamte Portal genauer untersucht. Am Dienstag hatten Mitarbeiter einer Baufirma einen Holzdurchgang vor das Portal gebaut, damit die Besucher nicht von möglichen herabfallenden Steinen getroffen werden. Nun soll das Portal aus Mitteln der Kirche und Fördergeldern saniert werden. In drei Jahren sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Pro Jahr besuchen mehr als 500.000 Menschen den Erfurter Dom.