Das Erfurter Theater plant, die Domstufen-Festspiele in diesem Sommer im vollem Umfang stattfinden zu lassen. Mit 2.400 Sitzplätzen pro Vorstellung sind sogar mehr Zuschauer eingeplant als in den vergangenen Jahren.

Er gehe fest davon aus, dass die Festspiele mit Gastronomie, Orchester, Chor und vollem Zuschauerraum stattfinden können, sagte Generalintendant Guy Montavon MDR THÜRINGEN. Bis dahin seien viele geimpft. Die Tribüne sei in diesem Jahr mit 2.400 Sitzplätzen wegen der Bundesgartenschau um 400 Plätze größer als in den Vorjahren. Die Domstufen-Festspiele hätten für das Theater oberste Priorität, so Montavon.