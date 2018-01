Auf den Domstufen in Erfurt wird im kommenden Jahr "Der Name der Rose" zu sehen sein. Das Theater habe sich jetzt die Uraufführungsrechte gesichert, sagte Generalintendant Guy Montavon MDR THÜRINGEN. Darüber freue er sich sehr. Denn das sei etwas ganz Hervorragendes. "Wir sind gerade dabei, den Vertrag mit dem Verlag festzumachen. Die Sache ist spruchreif", so Montavon. Ins Detail wolle er noch nicht gehen.

Guy Montavon Bildrechte: MDR/Carsten Kayser Der Roman "Der Name der Rose" des italienischen Schriftstellers Umberto Eco war 1980 erschienen und sechs Jahre später verfilmt worden. Im Sommer 2019 werde die im Mittelalter in einer Benediktinerabtei spielende Kriminalgeschichte auf den Domstufen nun erstmalig auf eine Theaterbühne gebracht, so Montavon. Es wird ein Krimimusical.

Nicht das erste Musical auf den Domstufen

Bereits vor zehn Jahren brachte das Theater Erfurt mit dem Musical "Martin L" eine Uraufführung auf die Domstufen. In Anlehnung an historische Ereignisse waren wichtige Lebensstationen Martin Luthers, ausgehend von seiner Erfurter Studentenzeit, thematisiert worden. Diesen eng mit der Geschichte der Stadt Erfurt verbundenen Stoff hatte das international erfolgreiche norwegische Autoren-Duo Øystein Wiik und Gisle Kverndokk als Musical-Uraufführung auf die Erfurter Domstufen gebracht.

Der Kartenvorverkauf für die diesjährige Aufführung von Georg Bizets Oper "Carmen" laufe sehr gut. Vor allem die Wochenenden seien gefragt. Eine Vorstellung sei bereits komplett ausverkauft, sagte Montavon. Für die Aufführung am 25. August habe ein bundesweit agierendes Unternehmen mit Filiale in Erfurt alle knapp 2.000 Karten gekauft. Die Domstufenfestspiele finden in diesem Jahr zum 25. Mal statt. Vom 3. August bis 26. August sind 21 Vorstellungen geplant.