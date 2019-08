Erfurt Domstufenpremiere wegen Regens abgebrochen

Die Premiere der diesjährigen Domstufenfestspiele in Erfurt ist am Freitagabend buchstäblich ins Wasser gefallen. Die Musical-Weltpremiere "Der Name der Rose" musste nach 40 Minuten Spielzeit wegen heftigen Regens unterbrochen werden. Weil sich die Lage auch noch einer Dreiviertelstunde nicht besserte, verkündete die Festspielleitung mit Rücksicht auf die empfindliche Technik das endgültige Aus.

Bildrechte: MDR/Antje Kirsten