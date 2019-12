Die Münchner Behörde und Kollegen in Österreich hatten ein internationales Blutdoping-Netzwerk durch Ermittlungen und eine Razzia bei der Nordischen Ski-WM im Februar im österreichischen Seefeld auffliegen lassen. Eine Spur führte nach Erfurt. Durch die Ermittlungen - die sich gegen 50 Personen, Sportler, Ärzte, Betreuer sowie deren Helfer richteten - wurde bekannt, dass 23 Sportler aus acht europäischen Ländern Blutdoping an sich hatten durchführen lassen. Doch erst mit Inkrafttreten des Antidopinggesetzes am 18. Dezember 2015 sind die Taten für Athleten in Deutschland strafbar.