Die in Österreich festgenommene mutmaßliche deutsche Doping-Helferin ist zurück in der Bundesrepublik. Nach dem Vater des Hauptverdächtigen wurde sie an Deutschland ausgeliefert, nachdem ihr juristischer Widerspruch in Innsbruck abgelehnt worden war. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft München I sagte MDR THÜRINGEN, die Beschuldigte sei am Freitag von Österreich überstellt worden. Die Erfurter Krankenschwester Diana S. war Ende Februar im österreichischen Seefeld festgenommen worden. Sie soll dem Erfurter Arzt Dr. Mark Schmidt geholfen haben und in Österreich in flagranti festgenommen worden sein, als sie einem Athleten Blut rückführte.

Auf dieser Couch lag der Sportler, den die Beamten im österreichischen Seefeld in flagranti beim Blutaustausch vorfanden. Bildrechte: Zollfahndungsamt München