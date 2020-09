Auch in München wird der Nahverkehr bestreikt - die Staus in der Stadt sind noch länger als üblich. Die Verhandlung beginnt eine gute halbe Stunde später. Als Erstes zählt die Vorsitzende Richterin die Namen von Zeugen auf, die nicht kommen wollen oder sich bisher nicht gemeldet haben. Einer will aus Corona-Gründen nicht kommen, ein anderer aus privaten Gründen. Der Zeuge kommt aus Österreich, sagt die Vorsitzende Richterin, da könne man ihn nur zum Kommen überreden, zwingen könne man ihn nicht. Nicht zurückgemeldet haben sich Zeugen aus Estland, es fällt das Wort der Zeugenerosion.

Mark Schmidt: Doping ist unverzichtbar

Dann ist Mark Schmidt aus Erfurt dran, er äußert sich nicht selbst, seine beiden Verteidiger verlesen eine Erklärung, die es in sich hat. Er habe selbst Leistungssport betrieben, zum Doping habe er sich aus Liebe zum Sport entschieden. Aus seiner Sicht sei Doping unverzichtbar, sagt er wörtlich.

Er habe erlebt, mit welch abenteuerlichen Methoden sich die Sportler selbst dopten. Er habe mit seinem medizinischen Wissen helfen wollen. Er habe aus Überzeugung gehandelt, lässt Schmidt seine Anwälte vorlesen, er habe kein Geld damit verdienen wollen und auch keines verdient.

Die von ihm betreuten Sportler hätten 5.000 Euro pro Saison bezahlt, damit seien die Kosten gedeckt worden. Also Maschinen, Blutbeutel (90 Euro das Stück), Sprit, Hotel zum Beispiel.

Schmidt weist Anklagepunkte zurück

Ein paar Anklagepunkte korrigiert Schmidt, mal sei Blut nicht zugeführt, sondern abgenommen worden, mal stimme der Name des behandelten Sportlers nicht, mal hätten sich die Sportler selbst die Kanülen gelegt.

Und den Vorwurf, an einer Sportlerin rote Blutkörperchen in Pulverform getestet zu haben, weist der Arzt zurück. Ihm sei zugesichert worden, dass dieses Präparat frei von Blutgruppenmerkmalen sei, so Schmidt. Die Sportlerin habe nach seiner Aufklärung selbst entschieden, das Präparat zu probieren. Hintergrund seien finanzielle Erwägungen gewesen, denn hätte es funktioniert, hätte sie sich Kosten sparen können.

Kein finanzieller Anreiz für Doping

Die Angaben seiner Helfer bestätigt er, dem mitangeklagten Rettungsassistenten sei es darum gegangen, bei Wettkämpfen dabei zu sein. Das sei auch für ihn ein Anreiz gewesen, unterwegs zu sein, interessante Leute kennenzulernen, schöne Orte der Welt zu sehen.

Mit seinem Einkommen als Allgemeinarzt, zwischen 12.000 und 13.000 Euro monatlich, habe er sich ein angenehmes Leben leisten können, das Doping habe er aus Überzeugung gemacht, nicht, um Geld zu verdienen, heißt es in der Erklärung.