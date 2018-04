"In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" - Drehstart für neue Folgen

Das Team der Assistenzärzte um Dr. Niklas Ahrend (Roy Peter Link) bekommt Verstärkung: Der charmante Chaot Thomas "Tom" Zondek (Tilman Pörzgen) und der zurückhaltende Deutsch-Finne Mikko Rantala (Luan Gummich) starten als neue Assistenzärzte am Johannes-Thal-Klinikum in Erfurt.

Der charmante Chaot Thomas "Tom" Zondek (Tilman Pörzgen, r.) und der zurückhaltende Deutsch-Finne Mikko Rantala (Luan Gummich, l.) starten als neue Assistenzärzte am Johannes-Thal-Klinikum. Bildrechte: ARD/Jens-Ulrich Koch

Die Dreharbeiten mit Tilman Pörzgen und Luan Gummich haben am 27. April begonnen. Eine ihrer ersten Szenen spielt auf der Krämerbrücke in Erfurt. Voraussichtlich ab Anfang September sind die neuen Assistenzärzte auf dem Bildschirm zu sehen.



Die ARD-Vorabendserie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" ist eine Produktion der Saxonia Media im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD.



Produzenten sind Sven Sund und Seth Hollinderbäumer. Die Gesamtleitung hat Jana Brandt (MDR), die Redaktion liegt bei Melanie Brozeit (MDR).