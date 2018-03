Die Angeklagten sollen zu einem Drogenring gehört und in nur einem Dreivierteljahr - von August 2016 bis Juni 2017 - insgesamt 86 Kilo Marihuana an Zwischenhändler verkauft haben. Wert der heißen Ware: über 560.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft Gera, zuständig für organisierte Kriminalität, wirft den 31 bis 63jährigen Angeklagten bandenmäßiges Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vor. Der 31-Jahre alte Hauptangeklagte sitzt in Haft.

Monatelang wurde akribisch ermittelt

Ausgangspunkt des Verfahrens war eine Lkw-Ladung Haschisch, die im März 2016 in Frankreich sichergestellt wurde. In dem speziell präparierten Fahrzeug waren 234 Kilogramm Marihuana versteckt. Die heiße Ware war für den deutschen Markt - insbesondere für Erfurt bestimmt. Der Fall landete auf dem Tisch der Staatsanwaltschaft Gera - zuständig für organisierte Kriminalität. Was folgte, waren aufwendige Ermittlungen. Monatelang wurden die mutmaßlichen Drogendealer überwacht, ihre Telefongespräche mitgeschnitten und übersetzt. Verdeckte Ermittler waren ihnen hinterher gefahren als die Drogen aus den Niederlanden nach Erfurt rollten. Berge von Akten füllt dieses Verfahren.

Das Beweismaterial ist in diesem Fall sehr umfangreich. Bildrechte: MDR/Cornelia Hartmann Das Gericht hat den Verteidigern am Montag weitere 47 CDs übergeben. Was einer der Verteidiger kritisierte. Diese CDs zu sichten, werde sicher mindestens eine weitere Woche dauern, sagte Verteidiger Juri Goldstein MDR THÜRINGEN. 47 CDs, das sei eine unheimliche Datenmenge, nun komme es darauf, welches Material sie im Detail enthielten. Der Prozessauftakt am Landgericht Erfurt war kurz - nach einer Stunde war bereits alles vorbei. Es wurde zunächst nur die Anklage verlesen.

Demnach soll das Marihuana in den Wohnungen der Angeklagten gelagert worden sein - unter anderem in Abstellkammern und im Schlafzimmer. Hier wurde es dann portionsweise verpackt und in Stückelungen von 100 bzw. 200 Gramm an Zwischenhändler verkauft. Mit den Einnahmen aus dem Drogengeschäft haben sich die vier offenbar ein ganz nettes Leben gemacht.

Prozess wird lange dauern

Die Staatsanwaltschaft Gera geht davon aus, dass sie sich im August 2016 zusammengetan haben, um sich mit dem Verkauf von Marihuana ihren Lebensunterhalt zu sichern. Zum Prozessauftakt gab es von ihnen oder ihren Anwälten noch keine Erklärung. Die Älteste in der Runde war mit einer Strickmütze im Gerichtssaal erschienen, die sie nur ungern absetzen wollte. Die 63-Jährige war besorgt um ihre lichten grauen Haare. Sie wirkt wie eine ganz normale Oma - die allerdings offenbar dick im Drogengeschäft steckte.

Das Verfahren gilt aufgrund der Menge der Drogen - immerhin ist von 86 Kilo die Rede - und aufgrund der aufwendigen Ermittlungen als eines der großen und aufwändigen am Erfurter Landgericht. Schon jetzt sind neun Verhandlungstage bis in den Sommer hinein angesetzt. Besonders interessant an dem Fall sind die Hintermänner und mutmaßlichen Drahtzieher: Einer der Drogenbosse der vier Angeklagten soll der im Oktober aus der JVA Suhl-Goldlauter geflüchtete Untersuchungshäftling gewesen sein. Nach dem 35-Jährigem wird seit dem europaweit gesucht. Er war mit einem Warentransport von seiner Arbeitsstelle im Gefängnis geflohen.

Republik Moldau Moldawien ist ein Land in Osteuropa und ehemalige Sowjetrepublik. Amtssprache ist Rumänisch. In der Hauptstadt Chișinău finden sich Architektur im Sowjetstil sowie das Nationale Geschichtsmuseum mit Kunst- und ethnografischen Sammlungen, die die kulturellen Verbindungen zum Nachbarland Rumänien aufzeigen.