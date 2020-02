Bei einer Drogen-Razzia sind am Dienstagabend in Erfurt vier Personen festgenommen worden. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Erfurt MDR THÜRINGEN sagte, werden derzeit für alle vier Haftbefehle geprüft. Mit einer Entscheidung rechne er noch am Mittwoch. Allen Verdächtigen wird Handel mit Drogen in nicht geringer Menge vorgeworfen.