Der Thüringer Wirtschaftsminister sieht kaum Chancen, die Funke Mediengruppe noch zum Erhalt des Druckzentrums in Erfurt zu bewegen. Das sagte Wolfgang Tiefensee (SPD) nach einem Treffen mit Christoph Rüth, dem Funke-Geschäftsführer für den gesamten Zeitungsbereich am Freitag.

Eine mit Zahlen untersetzte Strategie sei nicht erkennbar. Es sei für die Mitarbeiter nicht nachvollziehbar, weshalb die Druckerei in Erfurt nicht nur verkleinert, sondern ganz geschlossen werden soll, so Hertel. Er sagte, eine verkleinerte Druckerei in Erfurt würde Arbeitsplätze erhalten und späte Andruckzeiten, also aktuelle Regionalzeitungen, garantieren. Zudem könnte die eigene Druckerei voll ausgelastet werden, wenn jeweils nur darüber hinaus anfallende Druckmengen extern vergeben würden. "Doch unsere Vorschläge werden nur abgewiegelt", so Hertel. Betriebswirtschaftlich lasse sich die Schließung nicht begründen.