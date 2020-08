Ermittlungen zu Attacke im Erfurter Hirschgarten Polizei durchsucht Wohnungen in Erfurt und im Saale-Holzland-Kreis

Im Ermittlungsverfahren um einen Überfall auf eine Gruppe Feiernder vor der Erfurter Staatskanzlei hat die Polizei am Mittwoch mehrere Wohnungen durchsucht. Wie das Landeskriminalamt mitteilte, fanden diese Durchsuchungen in Erfurt und in einer Ortschaft im Saale-Holzland-Kreis statt. Betroffen seien neun der insgesamt zwölf Beschuldigten in dem Ermittlungsverfahren. Es seien umfangreiche Beweismittel sichergestellt worden, hieß es.

Die Polizei sichert den Ort des Geschehens kurz nach der Attacke ab. Sie war offenbar von der attackierten Gruppe alarmiert worden. Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel