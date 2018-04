Am Rande des Volksfests "Entenrennen" haben Diebe im Erfurter Luisenpark eine E-Schwalbe der Stadtwerke gestohlen. Nach Angaben eines Unternehmenssprechers diente der Elektroroller als Blickfang an einem Werbestand der Stadtwerke. Die beiden Täter hätten das mit einem Lenkradschloss gesicherte Zweirad auf einen Transporter geladen. Während der eine Täter mit dem Transporter und der gestohlenen Schwalbe wegfuhr, setzte sich der andere Dieb an einen Tisch im Park und trank ein Bier. Offenbar wähnte er sich in der Menge sicher.

Vor dem Diebstahl: E-Schwalbe der Stadtwerke Erfurt beim Entenrennen im Luisenpark. Bildrechte: MDR/Stadtwerke Erfurt