Elektro-Roller zum Ausleihen sollen in der zweiten Oktoberhälfte nach Erfurt zurückkehren. Nach Angaben der Stadtverwaltung hatte sich ein neuer Anbieter an die Stadt gewandt. Der US-Verleiher Bird wolle voraussichtlich den Betrieb mit 200 E-Scootern in Erfurt aufnehmen.

Aus den Erfahrungen der Vergangenheit seien Lehren gezogen und konkrete Regeln aufgestellt worden, verlautet die Pressestelle der Stadt. So habe der Anbieter eine freiwillige Selbstverpflichtung unterzeichnet, in der unter anderem geregelt sei, wo die Scooter fahren und parken dürfen. In bestimmten Zonen in der Innenstadt dürfen die Roller beispielsweise nicht parken. Das würde vom Anbieter via Appsteuerung digital unterbunden werden.