Die E-Roller-Fahrer in Erfurt haben in der polizeilichen Alkoholstatistik mit den Autofahrern gleichgezogen. Beide teilten sich Platz eins, sagte eine Polizeisprecherin MDR THÜRINGEN. Bis Mitte Dezember seien mehr als 200 Alkohol- und Drogenfahrten auf E-Rollern registriert worden. Gemessen an der geringen Zahl der zugelassenen Roller sei das ein enorm hoher Anteil.

Die Polizei hat in Erfurt zahlreiche Alkoholfahrten mit E-Scootern registriert. (Symbolfoto) Bildrechte: dpa