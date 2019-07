Die Erfurter Polizei hat in der Nacht zu Samstag drei alkoholisierte E-Scooter-Fahrer erwischt. Den Anfang machte ein 21-jähriger Erfurter, der kurz vor Mitternacht am Anger kontrolliert wurde und eine Atemalkoholkonzentration von 0,70 Promille aufwies. Erlaubt sind maximal 0,5 Promille. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot. Das Fahrverbot gilt allerdings nicht für E-Scooter, da diese nicht führerscheinpflichtig sind.

Mit noch gravierenderen Folgen haben zwei weitere E-Scooter-Mieter zu rechnen. Ein 34-jähriger Erfurter brachte den Alkomaten um 2:30 Uhr in der Meienbergstraße auf stattliche 1,99 Promille. Ein weiterer 27-jähriger Erfurter schaffte es um 05:42 Uhr in der Bahnhofstraße auf 1,24 Promille. Beide erwarten nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und ein mindestens sechsmonatiges Fahrverbot.

Seit Anfang Juli bietet die schwedische Verleihfirma VOI etwa hundert E-Scooter in Erfurt an. Die Mietroller lassen sich mit Hilfe einer Smartphone-App kostenpflichtig ausleihen. Für die Fahrzeuge gibt es keine festen Standorte. Nach Ende der Fahrt werden sie einfach abgestellt. Seit dem Start des E-Scooter-Verleihs in Erfurt hat die Polizei bereits zehn Nutzer erwischt, die alkoholisiert waren. Die Polizei weist darauf hin, dass auch für die Rollerfahrer die gleichen Grenzwerte für Alkohol, Drogen und Medikamente wie für Autofahrer gelten.