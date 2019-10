Die Erfurter Polizei hat in der Krämpfervorstadt einen rasenden E-Scooter gestoppt. Der 19-Jährige fuhr am Freitag rund 40 Stundenkilometer schnell und kam kaum zum Stehen. Die Bremsen funktionierten laut Polizei nicht richtig, was beim Anhalten für abgewetzte Schuhsohlen beim Fahrer sorgte.

Der gestoppte E-Scooter hat eine Leistung von 1.600 Watt und fährt laut Polizei bis zu 55 km/h schnell. Bildrechte: Landespolizeiinspektion Erfurt