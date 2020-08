Mit den Thüringer Gartentagen endet am Sonntag die Saison im Erfurter Egapark vorzeitig. Mitten im Gartenjahr und zwei Monate früher als sonst wird der Park geschlossen. Er öffnet erst wieder am 23. April mit dem Start der Bundesgartenschau.

In das fast fertige Wüsten- und Tropenhaus "Danakil" ziehen nach und nach die Tiere ein. So sollen in der kommenden Woche die Fische in ihre neuen Aquarien umziehen. Die anderen Bewohner wie Wüstenameisen, Erdmännchen und Kaktusmaus folgen im September.