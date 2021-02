Die Polizei in Erfurt hat am Donnerstagabend sechs afghanische Kinder und Jugendliche auf einem Lkw gefunden. Wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte, hatte der rumänische Fahrer seinen Lastwagen am Güterverkehrszentrum abgestellt und war weggegangen. Als er wiederkam, war seinen Angaben nach die Plane aufgeschnitten und es schauten Hände heraus.

Wie ein Sprecher der Bundespolizei MDR THÜRINGEN sagte, werden sie zunächst in zwei Kindereinrichtungen in Erfurt untergebracht. Zwei der gefundenen Jugendlichen sollen noch am Freitag von speziell geschultem Personal befragt werden. Das Jugendamt wurde eingeschaltet. Ob die unbegleiteten Kinder und Jugendlichen in Erfurt bleiben, entscheidet die Ausländerbehörde. Die Polizei ermittelt wegen des illegalen Einschleusens von Ausländern.