Mit dem Fahrplanwechsel bei der Bahn wird es auch in Thüringen einheitliche Linienbezeichnungen für den Regionalverkehr geben. Wie das Infrastrukturministerium am Dienstag mitteilte, werden ab dem 13. Dezember die Linienbezeichnungen für den Regionalverkehr in Thüringen, Bayern und anderen Bundesländern vereinheitlicht.

Umbenennung für bessere Orientierung bei Thüringer Bahnen

Systematische Linienbezeichnungen einzuführen, habe sich anderweitig bereits bewährt, hieß es. Auch im Thüringer Regionalverkehr könne sich nun jeder Fahrgast nach einem einheitlichen System leicht orientieren. Die neutral und betreiberunabhängig vergebenen Bezeichnungen sind laut Ministerium eindeutig und definieren die Produkte unverwechselbar - auch über Verbund- und Ländergrenzen hinweg.

Neue Bezeichnungen geben Aufschluss über Stationen

"Regionalexpress" (RE) und "Regionalbahn" (RB) würden den Verlauf und Charakter einer Linie genau beschreiben. Damit würden unter anderem die unternehmensspezifischen Kürzel EB für die Erfurter Bahn und STB für die Süd Thüringen Bahn entfallen. Ein Regionalexpress hält nur an ausgewählten Stationen. In der Regel sind dies größere Orte und Knotenbahnhöfe mit Umsteigemöglichkeiten. Eine Regionalbahn hält in der Regel an allen Stationen entlang einer Strecke, auch in kleinen Ortschaften.

Zu finden sind die neuen Linienbezeichnungen künftig unter anderem auf den Zielanzeigern am Zug, auf den Anzeigetafeln am Bahnsteig, im Online-Buchungssystem, auf Liniennetzplänen, bei Ansagen in den Zügen und am Bahnsteig.