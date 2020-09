Der Sommer kommt noch einmal für ein paar Tage zurück. Es werden 28, 29 Grad Celsius erwartet. Als Hund kannst du da im Schatten liegen, die Zunge rausstrecken und hecheln, du kannst irgendwo in einen Pool oder Fluss springen - oder du kannst ein Hundeeis lecken. In der Eisdiele von Torsten Roth in Erfurt geht das. Die Palette für die Menschen reicht von Vanille über Pistazie bis Fruchteis. Ein kleiner Behälter ist mit Folie abgedeckt. Darin ein eher bräunliches Eis. Angepriesen wird es auf einer großen Tafel im Schaufenster und ganz dezent an der Eistheke selbst: Hundeeis mit Leberwurst.