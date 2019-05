Umweltministerin Anja Siegesmund kündigte am Mittwoch an, dass am 1. Juni im Freistaat eine überarbeitete Förderrichtlinie zur E-Mobilität greift. Danach werden die Fördersummen auf maximal 20.000 Euro und für schwere Nutzfahrzeuge auf 100.000 Euro angehoben. Insgesamt stellt der Freistaat im laufenden Haushalt bis zu 400.000 Euro bereit. "Zug um Zug können so die Fuhrparks der Kommunen, aber auch von Stiftungen, Verbänden und Vereinen umgerüstet werden", sagte Siegesmund MDR THÜRINGEN.