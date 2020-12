Bahnabenteuer Elfjähriger Ausreißer auf Zugfahrt in Erfurt gestoppt

Ein elfjähriger Junge ist am Montag auf seiner Zugfahrt von Fürth nach Berlin in Erfurt gestoppt worden. Wie die Bundespolizei mitteilte, war der Junge alleine und ohne Fahrschein unterwegs. Er hatte eine Tasche voll Kleidung und sein ganzes Taschengeld dabei. Auf der Dienststelle in Erfurt kam heraus, dass der Elfjährige eine Freundin in Berlin besuchen wollte. Er hatte sich am Morgen aus seinem Elternhaus in Fürth geschlichen.

Der Junge war ohne Wissen seiner Eltern losgefahren. Bildrechte: imago/Future Image