Messerstecher nach Entführung in Erfurt noch auf der Flucht

Die Polizei sucht in Erfurt noch immer nach einem flüchtigen Gewaltverbrecher. Der mutmaßliche Messerstecher und Entführer hält sich vermutlich noch in der Landeshauptstadt auf, wie die Einsatzzentrale am Freitagmorgen mitteilte. Der 41 Jahre alte Sergejus G. soll am Donnerstagmorgen seine Ex-Freundin entführt haben. Auf der Flucht soll der Mann außerdem mit einem Messer einen Unbeteiligten niedergestochen haben.