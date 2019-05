KNV-Insolvenz Buchgroßhändler entlässt Fahrer

Der insolvente Buchgroßhändler KNV streicht 54 Stellen. Wie der Insolvenzverwalter Tobias Wahl mitteilte, soll der Transport künftig nur noch über externe Dienstleister und nicht mehr über eigene Fahrer abgewickelt werden. Damit will das insolvente Unternehmen Doppelstrukturen abschaffen. In der Unternehmensgruppe sind 1.800 Mitarbeiter beschäftigt, davon rund 1.000 in Erfurt. Am 1. Mai wurde das reguläre Insolvenzverfahren des Buchgroßhändlers Koch, Neff & Volckmar eröffnet.

Ein Truck verläßt das Gelände des Buchgroßhändlers KNV in Erfurt (Archivbild). Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK