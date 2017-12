Entwarnung in der Staatskanzlei

Bildrechte: MDR/Sascha Friedrich

Wie die Polizei mitteilte, wurde die Staatskanzlei zum Schutz der Mitarbeiter ab 9 Uhr vorübergehend geräumt. Die Regierungsstraße musste gesperrt werden. Neben der Kriminalpolizei kamen sowohl die Feuerwehr als auch das Gesundheitsamt zum Einsatz. Experten stellten aber keine gesundheitsgefährdenden Substanzen in oder an den Umschlägen fest. Gegen 12:00 Uhr konnten schließlich Spezialisten des Landeskriminalamtes auch die Verwendung von Sprengstoff ausschließen. "Nach der Öffnung der Briefe wurde festgestellt, dass es sich um normale Postsendungen handelt. In ihnen befanden sich keinerlei Substanzen." Gegen 12:20 zogen sich die Einsatzkräfte zurück. Aufgefallen waren die beiden Umschläge, weil sie keine Absenderadresse aufwiesen und einer aus Großbritannien gekommen sei. Beide seien an Mitarbeiter der Behörde gerichtet gewesen.