Bei Wasserproben in Erfurt habe es Auffälligkeiten gegeben. Diese waren jedoch unbedenklich für die Gesundheit. Bildrechte: dpa

Hintergrund: Am Dienstagmorgen hatte das Gesundheitsamt wegen Auffälligkeiten in Wasserproben zwei Erfurter Kliniken über mögliche Verschmutzungen informiert, darunter das Katholische Krankenhaus (KKH). Bauarbeiten im Fernwassernetz wurden als Grund für die Verunreinigungen genannt. Die Verunreinigungen sollen für die Gesundheit nicht schädlich sein. Die Information an die Kliniken sei rein vorsorglich gewesen, so die Sprecherin. Noch am späten Dienstagnachmittag habe das Gesundheitsamt Entwarnung gegeben. Man habe dem Trinkwasser vorsorglich in geringem Maße Chlor zugegeben. Dadurch könne es zu leichten Geruchs- und Geschmacksveränderungen kommen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.