Bereits zum fünften Mal ist eine 92-Jährige in Erfurt Opfer von Betrügern geworden. Nach Angaben der Polizei hatten Unbekannte die Frau am Montag angerufen und sich als ihre Enkel ausgegeben. Sie baten die Frau, Gutscheinkarten zu kaufen und an sie zu übergeben. Als die Frau daraufhin für 1.500 Euro Gutscheine in einem nahe gelegenen Supermarkt kaufen wollte, schöpften die Verkäuferinnen Verdacht und riefen die Polizei. Die Frau hatte bereits mehrfach - offenbar von Betrügern dazu veranlasst - Gutscheine in größerem Umfang kaufen wollen und war den Verkäuferinnen deshalb bekannt.

Anrufe bei alten, meist allein lebenden Menschen sind eine gängige Betrugsmasche: Anrufer geben sich als angebliche Enkel aus und erzählen etwas von einem angeblichen Notfall. Und versuchen auf diese Weise ihre Opfer dazu zu überreden, ihnen Geld oder Wertsachen auszuhändigen. Bildrechte: dpa