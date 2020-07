Die Agentur für Arbeit in Erfurt und angrenzende Gebäude sind am Mittwochvormittag wegen einer Bombendrohung geräumt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde in der Arbeitsagentur ein Zettel mit einer aufgemalten Bombe und der Uhrzeit 12:15 Uhr gefunden. Zudem soll ein Mann seit Tagen um das Haus geschlichen sein.