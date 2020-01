Der Brand in einer Druckerei in Erfurt soll gelegt worden sein. Eine Sprecherin der Polizei sagte MDR THÜRINGEN am Freitag, die Kriminalpolizei ermittle gegen einen Tatverdächtigen wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Weitere Angaben zu der Person würden zunächst nicht gemacht. Die Staatsanwaltschaft Erfurt sprach von einem Anfangsverdacht. Er richte sich gegen eine Person, die regulär Zugang zu der Druckerei hatte.