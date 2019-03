In der Nacht zu Samstag haben in der Erfurter Brühlervorstadt 75 Jugendliche randaliert und so einen Polizeieinsatz ausgelöst. Laut Polizeiangaben zog der Pulk von der Alfred-Hess-Straße in Richtung Gothaer Platz. Im Luisenpark sollen die Jugendlichen eine Straßenlaterne aus der Verankerung gerissen und gegen weitere Laternen getreten haben. Dadurch schalteten sich die Straßenlaternen im ganzen Straßenzug automatisch ab.