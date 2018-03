Das Wochenende ist Partytime. Die Clubs sind knackvoll, DJ und Bands reisen von einer Mugge zur anderen und gern auch nach Erfurt. Die Landeshauptstadt hat eine kunterbunte Clubszene, die auch weiter über die Thüringer Landesgrenzen hinaus bekannt ist. Die Betreiber des Museumskellers am Erfurter Juri-Gagarin-Ring und des Clubs Franz Mehlhose wurden erst kürzlich von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) mit dem APPLAUS-Award für Livemusikspielstätten ausgezeichnet. Dutzende Partymeilen, Locations und Clubs tummeln sich in Erfurt auf dem hartumkämpften Freizeitmarkt. Neben dem allgemeinen Geschäft, in dem auch sie sich immer wieder neu erfinden müssen, ringen die Clubbetreiber mit auslaufenden Pachtverträgen und den damit verbundenen Unsicherheiten.

Stadt kann nur bedingt helfen

Die Clubszene in Erfurt soll nach dem Willen der Stadtverwaltung erhalten bleiben. Das werde die Stadt unter anderem mit maßgeschneiderten Ausschreibungen unterstützen, sagte Kulturdezernentin Kathrin Hoyer (Grüne) MDR THÜRINGEN. Jüngstes Beispiel: der "Stadtgarten". Die Stadt will das zentral gelegene Objekt mit großem (Bier)-Garten per Erbbaurecht verpachten.

Konzert im "Stadtgarten" Bildrechte: MDR/ Werner Lengenfelder Das eröffne den künftigen Betreibern die Möglichkeit, Kredite aufzunehmen und zu investieren, so Hoyer. Kritik kommt allerdings von den derzeitigen Betreibern des "Stadtgartens". Die Bedingungen in der Vorausschreibung seien absurd, sagte Catherina Seeber MDR THÜRINGEN. In der Vorausschreibung sei eine halbe Million Euro an Investitionen und eine monatliche Ablösesumme von 5.800 Euro für den Außenbereich gefordert. Aus den Erfahrungen von 13 Jahren Klubbetrieb wisse sie, dass das in einer Stadt wie Erfurt nie und nimmer einzuspielen sei. Gefordert werde auch ein "höher-kultureller" Betrieb, so Seeber.

Sie wisse nicht, was sich die Stadtverwaltung da vorstelle. Sie müsse dann vielleicht jeden Tag eine Lesung oder ähnliches mit mindestens 500 Besuchern veranstalten, um die Kosten einzuspielen. Die Vermutung liege nahe, dass die Stadt mit unrealistischen Konditionen, den Klubbetrieb im Stadtgarten beerdigen wolle. Vor drei Jahren war der Pachtvertrag bereits ausgelaufen, wurde aber immer wieder verlängert, weil die Ausschreibung nicht geklärt war. Auch jetzt fehlt sie noch immer. Dabei müssen jetzt die Verträge mit den Bands für 2019 gemacht werden. Sie habe erstmal alle Anfragen für 2019 abgesagt, so Seeber.

Leidvolle Erfahrungen mit "Engelsburg"

Die Ausschreibung muss raus, fordert auch der Vorsitzende des Kulturausschusses Wolfgang Beese (SPD). Die Betreiber müssten endlich wissen, "wie sie dran sind". Im Stadtrat sei sie jetzt aber auf den Weg gebracht worden, so Beese.

Eingang zum Studentenclub "Engelsburg" Bildrechte: MDR / VIADATA/Holger John Leidvoll seien die Erfahrungen aus der Neuverpachtung der "Engelsburg" im Gedächtnis. Hier, räumt heute auch Dezernentin Kathrin Hoyer ein, sei zu wenig mit den Klubbetreibern im Vorfeld geredet worden. 2016 hatte die Stadt den Betreibern der "Engelsburg" wegen Mietschulden gekündigt und das Objekt an einen neuen Betreiber vergeben. Während der Klub inzwischen wieder gut läuft, ist die untervermietete Gaststätte geschlossen.

Da die Clubszene eine weitgehend privatwirtschaftliche Angelegenheit sei, habe die Stadt nur bedingt Einflussmöglichkeiten, so Kulturdezernentin Hoyer. Mit der Vergabe des Erbbaurechts werde Grundstücksspekulationen aber der Riegel vorgeschoben. So hatte der Stadtrat im Februar beschlossen, das Gelände des Zughafens zu kaufen und damit auch die Zukunft des dortigen Clubs "Kalif Storch" zu sichern. Das Alte Schauspielhaus war Ende vergangenen Jahres an die Genossenschaft "Kulturquartier" für einen eher symbolischen Preis verkauft worden. Im Gegenzug sei im Kaufvertrag die kulturelle Nutzung vorgeschrieben, so Hoyer. Die wichtigste Hilfe der Stadt sei es, die Klubbetreiber machen zu lassen.