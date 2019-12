Manche wollen nach einigen Tagen wieder gehen

Das Haus wird von der evangelischen Stadtmission betrieben. Es ist ein sanierter Altbau im Erfurter Norden mit 33 Plätzen. 25 sind aktuell besetzt. Neben Notschlafplätzen für eine Nacht, gibt es auch Dauerschlafplätze. "Viele Frauen sind kaum noch in der Lage, ein eigenständiges Leben in einer eigenen Wohnung zu führen", schätzt die Geschäftsführerin der Stadtmission Petra Hegt ein. "Und es gibt auch Männer und Frauen, die bewusst auf der Straße leben. Sie kommen zu uns, werden geduscht, neu eingekleidet, schlafen einige Zeit bei uns, um dann wieder zu gehen. Dann wollen sie ihre alten Sachen wiederhaben. Für sie ist es schwer, diese Begrenztheit unter einem Dach auszuhalten", so Hegt. Für die Sozialarbeiterinnen sei wiederum schwer das auszuhalten. "Wir haben eben andere Vorstellungen vom Leben."

Ein Zwei-Bett-Zimmer ist ihr "Zuhause"

Kerstin hatte auch eine solch "normale" Vorstellung vom Leben. Sie hat, erzählt sie mit wohl gewählten Worten, Sprachen studiert, als Dolmetscherin gearbeitet. Irgendwann hat sie die Weichen in eine andere Richtung gestellt. Zum Verlust der Wohnung kam eine schwere Krankheit hinzu. "Ich hatte Zoff mit dem Vermieter, einem Mann aus dem Westen", sagt sie. Dann sei sie operiert worden, seitdem ist sie Epileptikerin und bezieht nur noch eine kleine Erwerbsminderungsrente. Davon muss sie das Bett im Obdachlosenheim bezahlen. 61 Jahre ist Kerstin jetzt und lebt seit vielen Jahren im Obdachlosenheim. Das Heim, das eigentlich "Unterkunft für wohnungslose Frauen und Frauen mit Kindern" heißt, sei ihr Zuhause geworden. "Wenn man es so lange wie ich in Anspruch nehmen darf, wird es ein Zuhause", sagt sie.

Das "Zuhause" ist ein Zwei-Bett-Zimmer, das sie sich mit einer fast gleichaltrigen Frau teilt. Vom langen Flur gehen weitere Zimmer ab. An der Badezimmertür hängt ein Plan. Nur so funktioniere das Miteinander einigermaßen. Die Kosmetik hat Kerstin immer unterm Arm: "Sie bekommt sonst Beine'". Privatsphäre: Keine. In den Zimmern hängen weder private Fotos, noch stehen da Blumen. "Es ist etwas anderes als die eigenen vier Wände. Aber ich fühle mich hier gut aufgehoben und betreut", sagt die 61-Jährige. "Es nicht nur ein Dach übern Kopf und ein Bett unterm Po. Es ist auch ein Ort, an dem ich mit Leuten reden kann".

"Irgendwann ging halt alles den Bach runter", erzählt Kerstin."Ich wollte aus der einen Wohnung raus, hatte nur Streit mit dem Vermieter, die andere war aber plötzlich nicht mehr frei", so erklärt sie ihren Weg auf die Straße. In Erfurt sei aber alles gut organisiert, sie habe schnell einen Platz im Obdachlosenheim gefunden - und sich "eingerichtet". Dass sie da nie wieder auszieht, will sie selbst bis heute nicht recht wahrhaben. Selbst eine Wohnung zu managen, mit Strom- und Wasserrechnung, mit Miete und allem Drum und Dran, das würde sie wohl nicht mehr schaffen.

Oft ist das Haus voll belegt

"Dennoch: Die meisten würden, wenn sie den Schalter noch einmal umlegen könnten, lieber in einer eigenen Wohnung leben", sagt Petra Hegt. Im März 2018 ist das Obdachlosenheim für Frauen in Erfurt eröffnet worden. Oft, sagt die Chefin des Hauses Sylvia Voigt, sei es voll belegt. Es sind Frauen, die nach einer Scheidung den Boden unter den Füßen verlieren. Es sind Frauen, die ihre Arbeit verloren, hohe Mietschulden und andere Schulden haben. Es sind Frauen, die sich prostituieren, Frauen mit Suchtproblemen, die ihren Alltag nicht bewältigen. Das spielt eine große Rolle, warum manche Wege nicht mehr erledigt werden, zum Beispiel um Mietzuschuss oder Sozialhilfe zu bekommen. Dann sammelt sich die Post, wird nicht mehr aufgemacht, es folgt die Zwangsräumung. So lesen sich viele Lebensläufe der hier gestrandeten Mädchen und Frauen, sagt Voigt.

In der Küche der Notunterkunft steht ein Karton mit Küchenuntensilien, mit Gewürzen, Teebeuteln, ein paar Tassen. "Das bleibt von einem Leben in einer Wohnung übrig", zeigt mir Sylvia Voigt die Reste einer Zwangsräumung. Trotz der vielen Jahre im Dienst berührt sie das Schicksal der Frauen immer noch. "Das lässt mich nicht kalt. Das könnten teilweise unsere Töchter sein. Das geht mir schon nah. Das Schwierige ist, man möchte helfen. Dazu gehört aber jemand, der sich helfen lässt. Wenn die Suchterkrankungen aber so schwerwiegend sind, dass sich dadurch auch die Psyche verändert, kommen sie da nicht weiter." So bleibt nur, den Frauen ein Bett, eine Dusche anzubieten.

"Kein guter Platz für kleine Kinder"

Kommen Frauen mit Kindern, wird sofort versucht, den Aufenhalt so kurz wie möglich zu halten. "Das hier ist kein guter Platz für kleine Kinder. Aber in Erfurt arbeiten die Ämter schnell und gut zusammen, oft wird schon in wenigen Tagen eine andere Wohnmöglichkeit für die jungen Mütter und Kinder gefunden", sagt Voigt. Die Unterkunft für wohnungslose Frauen in Erfurt aber werde gebraucht, sagt Petra Hegt, wobei der Altbau nicht die optimale Lösung sei. Das Haus wurde vom Besitzer als ganz normales Wohnhaus saniert. Es gibt weder einen Fahrstuhl noch einen größeren Raum, wo zum Beispiel gemeinsam Weihnachten gefeiert werden kann. So fand die kleine Adventsfeier im Besprechungsraum des Wachpersonals statt. Von den 25 Frauen hatten sich aber auch nur sieben angemeldet. "Nicht jede hat die Kraft dazu, mit anderen in einem Raum zu lachen und zu reden", so Voigt.

Das Obdachlosenheim für Frauen ist nicht selten Endstation - nur die allerwenigsten schaffen es zurück in ein "normales" Leben. Erfurt braucht dieses Haus - denn, so fragt Petra Hegt: "Was wäre die Alternative? Manche müsste dann auf der Straße leben. Das ist ein no-go". Für die Gesellschaft müsse es wichtig sein, dass Menschen, die aus welchen Gründen auch immer in eine Krisensituation oder Notlage geraten, menschenwürdig leben können. Für obdachlose Männer betreibt die evangelische Stadtmission das "Haus Zuflucht" - auch das ist oft "ausgebucht".