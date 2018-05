Erfurt will sich für Katholikentag 2024 bewerben

Wer in Deutschland ein katholischer Christ ist, blickt in diesen Tagen ins westfälische Münster. Hier geht an diesem Sonntag der 101. Deutsche Katholikentag zu Ende. Die Besucher erlebten neben zentralen Veranstaltungen und Gottesdiensten auch Konzerte, Lesungen, Straßenkunst, Kabarett oder auch erstmals den umstrittenen offiziellen Auftritt eines Vertreters der Alternative für Deutschland. Über 70.000 Gäste insgesamt zählten die Veranstalter - es war das höchste Interesse an einem katholischen Kirchentag seit 30 Jahren.

Vorschlag kommt vom Zentralrat der Katholiken

Ein Katholikentag in sechs Jahren in Erfurt wird möglicherweise nicht so hohen Zuspruch erfahren, ist Erfurt - anders als Münster - alles andere als katholisches Stammland. Die Idee einer Bewerbung allerdings wird vom Bistum unterstützt, so die Kulturdezernentin Tamara Thierbach. "Der Zentralrat der deutschen Katholiken (ZdK) führte Anfang des Jahres 2018 ein Gespräch mit dem Oberbürgermeister und überbrachte ihm den Vorschlag einer Bewerbung Erfurts für die Ausrichtung des Deutschen Katholikentags im Jahr 2024", schreibt sie dem Stadtrat. Das Zentralkomitee der Katholiken stehe einer Bewerbung Erfurts positiv gegenüber und werde auf seiner Herbstsynode am 23. November dieses Jahres die Vergabeentscheidung für 2024 treffen.

Stadt müsste Teil der Kosten übernehmen

Stadrat Michael Panse (CDU) Bildrechte: dpa Doch zuvor muss sich die Stadt offiziell bewerben und sich zugleich bereit erklären, einen Teil der Kosten zu übernehmen. 1,2 Millionen Euro sollen die Erfurter Stadträte für das fünftägige Fest bewilligen. Laut Stadtrat Michael Panse (CDU) ist das gut angelegtes Geld. "Damit ist natürlich ein großer Imagegewinn für Erfurt verbunden", so Panse. Zudem fließe über die Steuereinnahmen auch wieder Geld in die kommunale Kasse zurück. Darüber hinaus habe der Veranstalter schon jetzt signalisiert, dass er aus dem kommunalen Zuschuss alle anfallenden Kosten für Gebühren, Genehmigungen, Platz-Mieten und Sicherheitsauflagen bestreiten werde und insofern keine weitergehenden Leistungen in Anspruch nehme.



Auch das Land zeigt "sich offen, im Rahmen seiner Möglichkeiten zu helfen", so Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke). Vor konkreten Zusagen will die Landesregierung zunächst das Votum der Erfurter Stadträte abwarten. Ramelow sagte MDR THÜRINGEN, er persönlich halte die Bewerbung für eine große Chance um religiöse Offenheit zu zeigen und eine Chance für die Ökumene. Damit sei eine solche Bewerbung ganz im Sinne von Alt-Bischof Joachim Wanke und Alt Probst Heino Falke.

Neben der finanziellen Förderung erwartet der Veranstalter von den Bewerberstädten, dass sie eine Ansprechperson benennen sowie organisatorische Unterstützung gewähren.

Ein inhaltliches Konzept wird von der Stadt dagegen nicht erwartet. Veranstalter der Katholikentage sind das jeweilige Bistum vor Ort sowie der Zentralrat der deutschen Katholiken. Für den Inhalt ist eine Programmkommission beim ZdK zuständig. Sie wird das Fest auch mit Inhalten füllen, das jedoch nicht sechs Jahre im Voraus. Traditionell spielen Open-Air-Formate eine große Rolle bei den bisherigen Festen.