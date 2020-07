In der Innenstadt von Erfurt haben sich in der Nacht zum Samstag etwa 30 Menschen eine Schlägerei geliefert. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft wurden bei der Auseinandersetzung vor dem Gebäude der Thüringer Staatskanzlei mindestens fünf Menschen verletzt, einer davon schwer. Auch drei hinzukommende Polizisten seien bei ihrem Eingreifen leicht verletzt worden, teilte die Erfurter Staatsanwaltschaft am Samstag mit.