Das Nashornbaby im Thüringer Zoopark in Erfurt heißt Tayo. Das haben die Besucher des Zoos bei einer Abstimmung entschieden. 72 Prozent der 2.247 Teilnehmer fanden diesen Namen am schönsten, wie der Zoo am Montag mitteilte. Der afrikanische Name bedeutet "geboren zum Glücklichsein".