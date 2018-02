Erfurt AfD nominiert Möller als OB-Kandidaten

Der AfD-Landtagsabgeordnete Stefan Möller tritt für seine Partei bei der Oberbürgermeister-Wahl in Erfurt an. Möller sei am Donnerstagabend mit 100 Prozent Zustimmung vom Kreisverband Mittelthüirngen zum Kandidaten gewählt worden, teilte die AfD am Freitag mit.