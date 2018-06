Erfurt will "Panzerblitzer" anschaffen

Die Stadt Erfurt setzt langfristig auf mobile Blitzer. Im Vorjahr hatte Erfurt einen sogenannten Panzerblitzer mit Erfolg getestet. Nach dem Willen der Stadtverwaltung sollen bald mehrere dieser mobilen Verkehrsüberwacher angeschafft werden. Sie seien flexibel, könnten auch an Unfallschwerpunkten in den Ortsteilen aufgestellt werden und schnell den Standort wechseln, sagte der Beigeordnete für Ordnung und Sicherheit Steffen Linnert (SPD) MDR THÜRINGEN.

Bald könnten weitere dieser Blitzer in Erfurt stehen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Damit könnten die so genannten Blitzersäulen bald der Vergangenheit angehören. Schon im Vorjahr stand der Blitzer in der Ortslage Schmira zeitweise nur noch als leere Hülle da - die Blitzertechnik wurde für den Panzerblitzer gebraucht. Blitzersäulen würden anfangs zwar einen guten Job machen und dafür sorgen, dass die Autofahrer sich an die Verkehrsregeln halten, aber der Gewöhnungseffekt sei auch sehr hoch, sagte Linnert. Im kommenden Jahr laufen die Verträge mit dem Unternehmen Jenoptik Robot aus. Dann müssen die Blitzer-Aufträge neu ausgeschrieben werden. Nach den Plänen der Stadtverwaltung sollten dann statt der fest installierten mehr mobile Blitzer angeschafft werden. Bisher hat Erfurt acht Blitzersäulen und ein Blitzer-Fahrzeug.