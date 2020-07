Nach einer Schlägerei vor der Staatskanzlei in Erfurt sind zwei vorläufig festgenommene Verdächtige wieder auf freiem Fuß. Bei den beiden Männern im Alter von 24 und 25 Jahren habe sich kein Haftgrund beziehungsweise kein dringender Tatverdacht ergeben, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Erfurt, Hannes Grünseisen, am Sonntag. Bereits am Samstag war ein 17-Jähriger wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden.