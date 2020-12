Die Hygienekonzepte in Erfurts Schulen zur Eindämmung der Corona-Pandemie werden von vielen Schülern kritisch gesehen. Das geht aus einer Umfrage des Erfurter Schülerparlaments hervor, an der sich 1.011 Schülerinnen und Schüler beteiligt haben. Demnach wird unter anderem ein Mangel an Hygiene- und Desinfektionsartikeln wie Seife und Seifenspender beklagt, aber auch das Nichteinhalten des Mindestabstands von 1,50 Meter durch Schüler. Anlass für die Umfrage seien vermehrte Beschwerden, Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge gewesen, teilte das Schülerparlament mit. Die Umfrage wurde den Angaben zufolge in der zweiten Novemberhälfte gemacht.

Daraus geht unter anderem hervor, dass viele Schüler die Hygienekonzepte an ihren Schulen als wenig effektiv einschätzen. Hauptgrund ist demnach, dass sie nicht von allen Schülern eingehalten werden können. Zwar werden Maßnahmen wie häufigeres Händewaschen, Lüften von Klassenräumen und Abstandsregeln als durchaus sinnvoll erachtet. Jedoch fehle es häufig an Seife und Seifenspendern oder auch an der Zeit, sich vor Unterrichtsbeginn die Hände zu waschen. Zudem fürchten Schüler durch das häufige Lüften mit kalter Luft ein höheres Krankheitsrisiko. Schutzmaßnahmen wie das Tragen von Masken werden nicht von allen Schülern als sinnvoll angesehen. Bildrechte: imago images/Pius Koller

Abstandsregeln nur schwer einzuhalten

Auch die Tatsache, dass in einer Klasse Schüler aus 20 und mehr Haushalten in einem Raum zusammen sind, steht laut Umfrage im Widerspruch zu Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich, wo maximal zwei Haushalte erlaubt sind. Ebenso werde das Einhalten von Mindestabständen erschwert, wenn beispielsweise viele Schüler zum Unterrichtsbeginn in kurzer Zeit durch dieselbe Tür gehen müssten. Beschwerden gibt es demnach auch über das Einbahnstraßen-System in Schulen. Auch seien Seifenspender manchmal tagelang leer und Toiletten in den Pausen überfüllt - auch deshalb, weil die Toilettenbenutzung während des Unterrichts häufig nicht mehr erlaubt werde.

Schüler missachten Hygienekonzepte

Kritisch gehen die Schülerinnen und Schüler aber auch miteinander um. So kritisierten Befragte, dass Mitschüler das an ihrer Schule geltende Hygienekonzept missachteten, weil sie es unlogisch finden oder kein Verständnis dafür haben. Mindestabstände würden häufig nicht eingehalten, auch nicht in den Pausen auf dem Schulhof. Auch seien manche Schüler zu faul, sich die Hände zu desinfizieren. Zudem würden Verstöße nicht angesprochen und hätten keine Konsequenzen.