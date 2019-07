So hängt an jeder Tür der - oft liebevoll von den Angehörigen mit alten Möbeln eingerichteten - Zimmer ein Foto des Bewohners oder der Bewohnerin von früher. So finden die verwirrten alten Damen und Herren schnell ihr Zimmer wieder. "Das sind wahnsinnig schöne Fotos, mit wahnsinnig schönen Menschen drauf", sagt Suse Scherf und zeigt liebevoll auf Frauen im Pelzmantel und mit Dutt oder auf Männer im feinen Zwirn mit einem jugendlich verschmitzten Lächeln. Vor 40, 50 Jahren ging man noch fein herausgeputzt zum Fotografen, das Wort Selfie war noch nicht erfunden.

Heim in Erfurt wie zu DDR-Zeiten eingerichtet - Kinderwagen gesucht

Heute sind die Menschen auf den Jugendporträts alt, schwer krank und werden auf der DDR-Station in Erfurt unter anderem von Pflegerin Monique Schneeberg betreut. Die 24-Jährige hantiert in einer Uralt-DDR-Küche und hat mit dem auf DDR getrimmten Radio mit den großen Tasten so ihre Probleme: "An und aus kriege ich es", sagt sie lachend. Die Senioren und Seniorinnen hätten viel über die DDR zu erzählen. Es komme auch immer wieder vor, dass Frauen nach ihrem Kind suchen, sie sich also ans Jungsein, an die Zeit als junge Mutter erinnern. Für solche Momente steht ein Kinderwagen mit Puppe auf dem Flur. "Leider kein DDR-Kinderwagen, den suchen wir noch", sagt die Heimleiterin und führt zur Waschküche. Hier stehen ein Waschzuber, eine Mangel und auf der Wand sind "Spee"-Waschkartons aufgemalt, im Regal stehen Dosen mit "Ata". An der Garderobe, ein paar Schritte weiter, hängt eine Dederon-Kittelschürze. "Die ziehen unsere Bewohner gern an, auch die Männer."

Die aufgemalten und mit alten DDR-Utensilien ausgestatteten Stationen auf dem Flur sollen den Laufdrang der Bewohner etwas unterbrechen. Sie sollen etwas anfassen, etwas anziehen, etwas mitnehmen können. So ist das Schuhregal an diesem Tag leer, der Reiseatlas mit Ferienzielen, die in der DDR erreichbar waren, steht aber noch im Regal.

Lange Wartelisten im Erfurter "DDR-Heim"

Vieles ist nur aufgemalt. Bildrechte: MDR/Antje Kirsten Die Menschen in Deutschland werden älter. Heute liegt die durchschnittliche Lebenserwartung bei knapp 81 Jahren. Damit steigt aber auch das Risiko, an Demenz zu erkranken. "Wir müssen darauf reagieren. Da müssen sich die Pflegeheime alle etwas einfallen lassen", ist sich Altenheim-Chefin Scherf sicher. Mit dem Böhm-Konzept à la DDR hat das AWO-Seniorenheim am Rande von Erfurt-Vieselbach offenbar ins Schwarze getroffen. "Die Menschen kommen so viel besser in der neuen Umgebung zurecht - in einem alten Sessel vor einer Vitrine, die sie aus ihrer Kindheit kennen, fühlen sie sich zu Hause." Die Wartelisten für einen Platz auf der DDR-Station sind lang.

Suse Scherf setzt auch auf die Hilfe der Angehörigen. Die wollen oft die Zimmer im Pflegeheim frisch, neu, modern einrichten. Das, sagte Suse Scherf, ist bei Demenzkranken die falsche Therapie. "Wir wollen am liebsten das ganz Alte, das Vertraute. Auch Fotoalben mit Schwarz-Weiß-Bildern können unsere Bewohner viel besser erkennen als ein Farbfoto."

Essen wie in der DDR und Liebschaften bis ins hohe Alter

Die DDR sozusagen auf Rezept gibt es auch beim Essen. So kommen sonntags Klöße und Braten auf den Tisch, oft gibt es Kartoffeln und Grützwurst, Gemüse wie Bohnen oder Erbsen. "Das aber wollen alle unsere Bewohner", meint die Chefin.

Das AWO-Seniorenheim "Am Park" hat insgesamt 114 Betten, 85 Pflegemitarbeiter plus 15 Mitarbeiter in der Küche und Reinigung. "Alle Stellen sind besetzt und wir bilden im nächsten Lehrjahr drei Azubis aus", ist Suse Scherf stolz. Die gelernte Kinderkrankenschwester hat erst später umgesattelt auf Altenpflegerin und sagt: "Es ist schön zu sehen, dass sich auch im Alter neue Freundschaften bis hin zu Liebschaften bilden können. In der Generation, die gerade bei uns wohnt, sei Pflegeheim oft noch mit dem Vorurteil behaftet: 'Die sitzen alle nur rum und vegetieren vor sich hin.' Das ist keineswegs, so bei uns ist immer Leben in der Bude." Und wenn es das kleine Tänzchen zum DDR-Schlager ist.