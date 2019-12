Die Beschäftigten des Siemens-Generatorenwerks in Erfurt hoffen auf eine langfristige Sicherheit für den Standort. Arbeitnehmervertreter sehen angesichts der anstehenden Ausgliederung aus dem Siemens-Konzern Chancen dafür. Der Betriebsratsvorsitzende Mario In der Au sagte MDR THÜRINGEN, die Auftragsbücher für das kommende Jahr seien voll. Das stimme positiv für die Zukunft und die veränderte Ausrichtung des Standortes hin zu kleinen, industriellen Generatoren.

Zudem seien dem Erfurter Werk Entwicklungsgeld bewilligt worden, um diese Generatoren weiter entwickeln zu können. Perspektivisch bestehe die Hoffnung, zusammen mit dem Land Thüringen, der TU Ilmenau und dem Fraunhofer Institut ein Cluster für elektrische Antriebe und dezentrale Energieerzeugung aufbauen zu können. In den vergangenen Jahren hatten die Erfurter Mitarbeiter mehrfach um die Zukunft des Traditionswerkes und ihrer Arbeitsplätze gebangt. Mit Unterstützung des Landes und der Stadt Erfurt hatten sie auch gegen Verkaufsabsichten protestiert. Siemens hatte diese schließlich im Frühjahr 2018 fallen gelassen. Es folgte eine Umstrukturierung, unter anderem wurde der Bau von Großgeneratoren von Erfurt in die USA verlagert.

Aktuell arbeiten dem Betriebsrat zufolge rund 500 Mitarbeiter in dem Erfurter Generatorenwerk. Das sind rund 200 weniger als noch 2018. Siemens will das Werk im kommenden Jahr zusammen mit anderen Standorten in das neue Unternehmen Siemens Energy ausgliedern. Insgesamt sind davon rund 88.000 Siemens-Mitarbeiter betroffen. Das eigenständige Unternehmen soll bis Herbst 2020 an die Börse gebracht werden.