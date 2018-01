Für das Siemens-Werk in Erfurt gibt es möglicherweise neue Hoffnung. Nach Angaben von Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee hat die Konzernführung zugesagt, die Gespräche über die Zukunft ihrer Kraftwerkssparte ergebnisoffen zu führen. Das sei das Ergebnis eines Treffens zwischen dem Münchner Management und dem Erfurter Betriebsrat, sagte Tiefensee am Montag. Über Details der Gespräche wurde laut Tiefensee allerdings Stillschweigen vereinbart.

Das Siemens-Generatorenwerk in Erfurt Bildrechte: dpa

Bei der so genannten Sondierungsrunde Ende vergangener Woche hatte der Erfurter Betriebsrat ein Konzept über den Weiterbetrieb des Werkes vorgelegt. Darin schlug der Betriebsrat vor, dass in Erfurt weiterhin Generatoren für die zentrale und die dezentrale Energieerzeugung produziert werden. In zwei weiteren Sondierungsrunden im Februar und im März wollen beide Seiten weiter darüber sprechen, wie der angespannten Marktlage entgegengewirkt und zusätzliche Beschäftigungsperspektiven geschaffen werden können.