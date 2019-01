Erfurt: Missglückter Wechsel des Strom- und Gasanbieters wird teuer

Für die Belieferung mit Strom und Gas muss die Stadt Erfurt in den kommenden Monaten deutlich mehr bezahlen. Die Zusatzkosten in diesem Jahr belaufen sich voraussichtlich auf eine sechsstellige Summe, wie der Beigeordnete Steffen Linnert auf Anfrage von MDR THÜRINGEN sagte. Die Stadt muss tiefer in die Tasche greifen, um unter anderem Schulen, städtische Kindergärten, den Zoopark und das Rathaus mit Energie versorgen zu lassen. Darum sollte sich eigentlich seit dem 1. Januar die Deutsche Energie GmbH kümmern. Das Unternehmen stellte jedoch Ende 2018 einen Insolvenzantrag - und die Lieferung ein. Seit Jahresbeginn kommen Strom und Gas für die Stadt Erfurt nun, wie bisher auch, von den Stadtwerken. Doch diese kurzfristige Grundversorgung kostet.

Damit auf Erfurts Straßen und in der Altstadt nicht die städtische Beleuchtung ausfällt, mussten die Stadtwerke als Strom- und Gaslieferant einspringen. Bildrechte: imago/VIADATA

Hintergrund: Die Stadt Erfurt wollte sparen und hatte deswegen die Energie-Versorgung für ihre Eigenbetriebe neu ausgeschrieben. Den Zuschlag in dem Verfahren erhielt die Deutsche Energie GmbH (DEG) aus Erlenbach in Baden-Württemberg. Sie hatte das günstigste Angebot abgegeben, so dass die Stadt zugreifen musste. Der 17 Millionen Euro schwere Vertrag mit der DEG sollte für zwei Jahre gelten. Am 21. Dezember allerdings teilte das Unternehmen mit, dass die Insolvenz drohe. Zugleich wurde ein Lieferstopp für alle Kunden verkündet.



Damit in derartigen Fällen nirgendwo plötzlich das Licht ausgeht und es kalt wird, hat der Gesetzgeber vorgesorgt. Als Ersatz müssen dann der größte regionale oder der örtliche Energie-Anbieter einspringen. In Erfurt sind das die eigenen Stadtwerke. Wie Dezernent Steffen Linnert MDR THÜRINGEN sagte, wird jetzt geprüft, ob der Zweitplatzierte der zurückliegenden Ausschreibung den Zuschlag für die Energieversorgung erhalten soll. Das waren kurioserweise die Erfurter Stadtwerke. Nicht auszuschließen ist gegenwärtig aber auch, dass es zu einem neuen Verfahren kommt. Bis dann allerdings ein Abschluss unter Dach und Fach ist, kann es Linnert zufolge Monate dauern.