Erfurt Anwohner kritisieren Sanierungspläne für Südeinfahrt

Seit fast drei Jahrzehnten wird bereits an einem tragfähigen Konzept für die Zukunft der südlichen Erfurter Stadteinfahrt gebastelt. Die ist dem Verkehrsansturm nur noch bedingt gewachsen. Bis zu 17.000 Fahrzeuge pro Tag passieren die Straßen am Steiger, um in die Stadt hinein- oder hinauszukommen. Ab der Kreuzung zur Arndtstraße wird es einspurig und zu den Stoßzeiten staut sich der Verkehr über Kilometer.

Bis zu 17.000 Fahrzeuge rollen täglich über die Arnstädter Straße in Erfurt. Bildrechte: MDR/Robert Müller

Lösungsansätze gab es bereits einige - doch keiner schaffte es bis zur finalen Umsetzung. Ab Herbst sollen nun die Bagger rollen. In der Arnstädter Straße geht es los und in den kommenden sechs Jahren folgen die anderen Straßen.



Die jetzt beschlossene Umsetzung sieht einen Ausbau im Bestand vor - das heißt, die Straßen werden grundhaft saniert. Neue Leitungen, teilweise breitere Fahrbahnen, Radwege und Mittelstreifen. Am Schützenplatz bei der Thüringenhalle entsteht ein Kreisverkehr. Die Gesamtkosten belaufen sich auf acht Millionen Euro.



Doch an der Gesamtsituation ändert sich nichts. Der Verkehr rollt nach wie vor über die Arnstädter Straße in einspurige Martin-Andersen-Nexö und dann in Arnstädter Straße Richtung Stadt.