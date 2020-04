Trotz Corona sind in der Landeshaupstadt Erfurt am 1. Mai mehrere Kundgebungen geplant. Wie ein Stadtsprecher MDR THÜRINGEN mitteilte, wollen am Tag der Arbeit zehn Gewerkschaften, Parteien und Jugendorganisationen demonstrieren. Die Gruppen haben Kundgebungen angemeldet, bei denen sie ursprünglich mit vier bis 1.000 Teilnehmern gerechnet hatten.

Mindestens 1,5 Meter Abstand gelten für Teilnehmer von Demonstrationen in Thüringen. Bildrechte: MDR/Ulrike Eppler

Allerdings ist durch die Thüringer Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus vom 18. April 2020 die mögliche Anzahl von Teilnehmern bei Versammlungen unter freiem Himmel auf 50 begrenzt. Zudem muss zwischen den Personen ein Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden.



Anmelder der Kundgebungen am kommenden Freitag sind unter anderem der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), die Partei Die Linke, die AfD, antifaschistische Bündnisse sowie die extrem rechte Partei Der III. Weg. Die Stadt hat Auflagen erlassen. So müssen die Teilnehmer unter anderem über Hygienemaßnahmen aufgeklärt werden und schriftlich in Listen erfasst werden. Dies diene nicht der Überwachung, sondern solle im Fall einer bestätigten Infektion eines Teilnehmers die Ermittlung von Kontaktpersonen erleichtern, hatte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow am Montagabend in der MDR-Sendung "Fakt ist!" erklärt.