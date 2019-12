Der Autofahrer wurde nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO

Ein schwerer Straßenbahnunfall hat sich Freitagnachmittag in der Warschauer Straße in Erfurt ereignet. Laut Polizei fuhr ein 84-jähriger Mann mit seinem Auto bei Rot über eine Kreuzung, die zur selben Zeit von einer Straßenbahn überquert wurde. Die Bahn stieß gegen die Beifahrerseite des Autos und schob den Wagen etwa zehn Meter im Gleisbett vor sich her. Der Mann wurde schwer verletzt von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit und ins Krankenhaus gebracht.